Paco Villa es uno de los mejores narradores del futbol mexicano y así lo demuestra en cada uno de los partidos, pero más si se trata de Cruz Azul, el equipo de sus amores.

El relator de TUDN se hizo viral por su apasionante narración del gol de Jonathan Rodríguez, con el que Cruz Azul consiguió el pase a las semifinales, el cual quedó plasmado en un video que ha circulado en redes sociales.

En el video se pude ver al narrador gritando el gol de ‘Cabecita’ mientras le da vueltas al pequeño estudio en el que se encuentra, incluso dando unos leves golpes al escritorio, muestra de la gran euforia que tenía en el momento.

Paco Villa ha narrado innumerables partidos de Cruz Azul, pero sin duda, uno de los que recordará por muchos años es el de la debacle que La Máquina vivió ante Pumas en el partido de vuelta de las semifinales del Guard1anes 2020.

Su narración también se hizo viral en ese momento, pues a pesar de su profesionalismo, no se pudo evitar notar un dejo de dolor y enojo tras la derrota de Cruz Azul.

“La madre de todas las madres. No lo quiero decir. Se va a imponer ya, está en observación (sobre el término cruzazulear). De mí no puede salir. Solamente hoy, en este instante les hablo como cruzazulino, la cruzazuleada más grande, no lo puedo creer”

Paco Villa