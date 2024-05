La fase regular de la Liga MX Femenil está por finalizar y dar paso a la etapa de Liguilla del Clausura 2024, instancia en la que Pachuca y Tigres ya tienen asegurado su lugar, pero… ¿Quién ocupará la cima?

El partido Pachuca vs Tigres de la Liga MX Femenil se disputará este sábado por la tarde en la cancha del Estadio Hidalgo, como uno de los platillos más esperados del torneo mexicano.

Las Amazonas son líderes con 43 unidades, pero las Tuzas han seguido muy de cerca los pasos de las regias y hoy podrían arrebatarles el primer lugar. Tienen 41 puntos y una victoria las llevaría a la cima.

Además, será el reencuentro de la campeona del mundo con España, Jennifer Hermoso, con la afición blanquiazul. La española regresará a la que fue su casa por tres torneos, pero esta vez, enfundada en la camiseta auriazul.

Gol histórico de Charlyn Corral para el empate ante Club Tigres

Charlyn Corral se hizo presente en el Estadio Hidalgo, marcó el gol del empate para Club Pachuca y de paso, alcanzó a Viridiana Salazar como las máximas goleadoras del equipo de la Liga MX Femenil.

Charlyn Corral llegó a 87 goles con la camiseta de Club Pachuca; además, es líder de goleo con 19 anotaciones en el Clausura 2024.

😎🔝 LA PELOTA SIEMPRE A LA 9



Tigres perdonó mucho... ¡y Charlyn Corral ya lo empató! 🔥#TuzasxFSMX pic.twitter.com/G1vB3kBI1q — FOX Femenil (@FOXGolFemenil) May 4, 2024

Gol de Tigres Femenil: Stephany Mayor marcó el primero contra las Tuzas

Sin tregua. Club Tigres Femenil empezó con todo el partido ante Club Pachuca y con un gran gol, Stephany Mayor abrió el marcador en el Estadio Hidalgo, cuando apenas habían transcurrido dos minutos.

Las Amazonas han sido mucho más que Pachuca en el arranque del partido y el vendaval de llegadas ya tuvo su recompensa con el gol de Mayor, con el cual, Club Tigres se mantiene en la cima de la tabla de posiciones, al momento.

Alineaciones de Club Pachuca vs Tigres Femenil:

Las Tuzas del Pachuca recibirán en el Estadio Hidalgo a Club Tigres Femenil como parte de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil. La ganadora del encuentro se convertirá en la lideresa del torneo Clausura 2024.

Pachuca: E. Barreras, O. Osinachi, Y. Quejada, Y. Madrid, D. Flores, K. Nieto, A. Soto, M. Ocampo, C. Corral, C. Usme y C. Ihezuo.

Tigres: O. Solís, K. Plummer, J. Gutiérrez, A. Delgado, L. Ovalle, C. Ferral, C. Kgatlana, N. Villarreal, M. Reyes, S. Mayor, J. Hermoso.