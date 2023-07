La salida de Rodolfo Pizarro del Inter Miami es inminente, y ante eso, fans acusan al técnico Gerardo Martino de traicionar al mexicano, echándolo del equipo estadounidense.

Dichas reacciones se dieron luego de que apareció un video en el que, al inicio del entrenamiento del Inter Miami, el Tata Martino aparta del grupo a Rodolfo Pizarro para hablar con él.

“Le va a decir que no lo necesita porque mete muchos pases en poco tiempo”, dice irónicamente un fan, recordando cuando el Tata Martino argumentó que no convocaba a Santiago Giménez porque no jugaba mucho, aunque sí anotaba goles

Gerardo Martino conversó con Rodolfo Pizarro en su primer entrenamiento al frente de #InterMiamiCF



El mexicano apunta a ser baja con Miami ante la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets



Fans revientan al Tata Martino por presunta traición a Rodolfo Pizarro

Ese tipo de declaraciones, además del fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022, provocaron la animadversión de los fans contra el Tata Martino, quien ahora será el entrenador del Inter Miami, donde juega Rodolfo Pizarro.

“Lógico que un traidor como el Tata Martino no lo quiera en ‘su equipo’, porque va a ser un monigote de (Lionel) Messi”, lanzó otro usuario de Twitter, en función de la llegada del astro argentino al equipo de la MLS.

Y éste fue más profundo en su crítica contra el Tata Martino. “No quiere a un mexicano que le recuerde que vendió a la Selección Mexicana en Qatar. Pese a quien le pese”.

“Martino es igual a traidor”, sentenció el molesto fan mexicano contra el Tata Martino, que ya no cuenta con el mexicano Rodolfo Pizarro en su nuevo equipo.

“Maldito mediocre, nefasto y petardo técnico”, agregó otro enojado tuitero, que también salió en defensa del ex jugador del Club Chivas, Rodolfo Pizarro.

Rodolfo Pizarro (Captura )

Rodolfo Pizarro ya tiene a dónde ir tras ser traicionado

A Rodolfo Pizarro parece que no le sobrarán ofertas para jugar, tras salir del Inter Miami, y se sabe que está cerca del AEK de Atenas, donde sería dirigido por Matías Almeyda.

“Se va cocinando y está muy cerca. Todavía no cerrado, pero sí cerca, cerca. Almeyda quiere a Pizarro y eso es lo que hace avanzar todo”, se informa en la cuenta de Twitter Kery!News.

Se dice que el club griego le ofrece a Rodolfo Pizarro contrato por 2 años y mas de 17 millones de pesos al año en salario , para olvidar la traición del Tata Martino.

