Carlos Salcedo quien fuera seleccionado nacional rompió el silencio y habló acerca de su veto del tricolor, quien en su momento tuvo roces con el auxiliar del Tata Martino.

En entrevista con TUDN, Carlos Salcedo fue cuestionado sobre la Selección Mexicana y sobre los problemas que tuvo con el Tata Martino en su paso por el combinado nacional, donde el zaguero de Cruz Azul señaló que el “Tata” actuó de mala fe.

“Sí, actuó de mala fe y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él (Martino) y me comentó que en su momento yo era mejor que lo que estaba llamando. Hice todo lo que podía hacer, hablé con mis compañeros y les pedí disculpas, pero que te digan que tienen que seguir dándole oportunidad a los que están, psicológicamente te mata”, señaló.

¿Porqué fue vetado Carlos Salcedo de la Selección Mexicana?

Carlos Salcedo quien era un jugador recurrente en Selección Mexicana dejó de ser llamado a partir del 2021 cuando tuvo una discusión con el auxiliar del Tata Martino.

En aquella ocasión la Selección Mexicana disputaba la final de la Copa Oro frente a Estados Unidos, en la cual, desde la banca surgió una discusión entre Carlos Salcedo y Jorge Theiler quien era el auxiliar del “Tata”.

A raíz de esta discusión, Salcedo fue vetado por Martino, quien desde esa vez no ha sido llamado con el tricolor, además de que el combinado nacional perdió la final ante el odiado rival.

“Hablé con su auxiliar que fue con el que tuve la discusión y me dijo que me conocía, pero sí siento que hubo mucho rencor” señaló Salcedo.

Además el jugador de 29 años añadió que tuvo que jugar de infiltrado, pues venía arrastrando molestias físicas, las cuales no le permitieron finalizar el encuentro ante Estados Unidos, por lo que se sintió frustrado al ver como perdía la Selección Mexicana.

Carlos Salcedo - Theiler (tomada de video)

Carlos Salcedo se reencontrará con Gerardo Martino

Carlos Salcedo habló también del posible reencuentro que tendrá con Gerardo Martino, pues ambos estarán presentes en la Leagues Cup.

Cruz Azul e Inter Miami se enfrentarán en la Leagues Cup, el próximo 21 de julio, y se dará el reencuentro de Carlos Salcedo y Gerardo Martino quien apunta a tomar el banquillo del equipo de la florida. Sobre esta situación el zaguero mexicano opino al respecto.

“Ahora Martino parece que va para Miami, yo no tengo nada en contra de él y quiero tener una buena relación porque el día de mañana no sabes que te depara y yo lo quiero saludar porque yo no soy una persona mala que le vaya a voltear la cara”, indicó.

