El tenista número 1, Novak Djokovic, se encuentra en un vuelo hacia Emiratos Arabes Unidos tras ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el Covid-19.

El Tribunal Federal de Australia decidió por unanimidad este domingo 16 de enero cancelar la visa y deportar al tenista Novak Djokovic.

Novak Djokovic se encuentra en un vuelo de la aerolínea Emirates que salió a las 22:39 horas del domingo (hora de Australia) y se prevé que llegué a Emiratos Arabes Unidos a las 5:47 del lunes 17 de enero, de acuerdo con los medios The Age y The Sydney Morning Herald.

Novak Djokovic se perderá el Abierto de Australia y la oportunidad de ganar el 21º título de Grand Slam.

Novak Djokovic (MELL CHUN / AFP)

Deportan a Novak Djokovic de Australia; viaja hacia Emiratos Arabes Unidos

Luego de que tres jueces decidieron deportar a Novak Djokovic de Australia, el tenista número uno viaja en un vuelo de la aerolínea Emirates hacia Emiratos Arabes Unidos.

Sin embargo, no está claro si volverá inmediatamente a Serbia, su país natal, señalaron los medios The Age y The Sydney Morning Herald.

Novak Djokovic, de 34 años de edad , fue visto cuando llegó al aeropuerto de Melbourne, escoltado por la policía de Australia.

El vuelo EK 409, donde viaja Novak Djokovic, salió a las 22:39 horas (de Australia) del 16 enero y se prevé que llegue a las 5:47 horas del lunes 17, señala la página de monitoreo de vuelos FlightAware.

Novak Djokovic (MELL CHUN / AFP)

Novak Djokovic dice estar “extremadamente decepcionado” con el Tribunal de Australia

El tenista número uno, Novak Djokovic, escribió en un comunicado estar “extremadamente decepcionado” con la decisión del Tribunal de Australia de deportarlo a serbia.

En el comunicado, publicado por medios australianos, Novak Djokovic, se dijo incómodo porque en la última semana él fue el centro de atención en lugar del Abierto de Australia.

“Me incomoda que en las últimas semanas la atención se haya centrado en mí, y confío en que ahora todos podamos centrarnos en el juego y el torneo que amo”. Novak Djokovic

Novak Djokovic (MELL CHUN / AFP)

¿Qué pasó con Novak Djokovic ?

Novak Djokovic viajó con una exención médica y llegó a Australia el 5 de enero, pero fue detenido por autoridades de Inmigración al no estar vacunado de Covid-19 y ser un requisito para las personas extranjeras.

El 10 de enero un juez ordenó su liberación al considerar que no fue tratado con “equidad”.

El 14 de enero el Ministerio de Inmigración de Australia canceló su visa por segunda vez por “razones de salud y orden público”.

El 15 de enero Novak Djokovic fue detenido por segunda vez y el 16 los jueces decidieron por unanimidad deportarlo a Serbia.

Novak Djokovic no solo se perderá el Abierto de Australia 2022, que comienza mañana, sino que podrá jugar el torneo hasta el 2025 porque la deportación incluye el veto durante tres años.

Con información de AFP, AP y EFE