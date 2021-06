Luego de que Novak Djokovic alcanzara su segundo Grand Slam en el Roland Garros este fin de semana al vencer a Stéfanos Tsitsipás.

El tenista serbio se acercó a un pequeño aficionado para regalarle su raqueta y darle un momento que nunca podrá olvidar.

Miles de cámaras documentaron el momento cuando Novak Djokovic se acercó a Mateo, el niño mexicano de 11 años que se convirtió en su fan número uno durante la final del Abierto de Francia.

¿Vieron cuando #NovakDjokovic , campeón del @rolandgarros le regaló su raqueta a un niño? Él es Mateo, tiene once años, es mexicano y tiene una anécdota que contar para toda la vida 😍🎾. Esta tarde estará en #PerspectivasMX pic.twitter.com/ft2c4yr65r

“Bueno, no conozco al chico. Estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando iba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba”

Novak Djokovic