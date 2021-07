Novak Djokovic hizo historia este domingo al ganar Wimbledon, no por ser su sexto título en la Catedral del Tenis, sino por obtener su título número 20 de Grand Slam.

Y es que Djokovic igualó el récord de todos los tiempos que era compartido por Rafael Nadal y Roger Federer, quien demostró su grandeza y le mandó al serbio un mensaje.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Roger Federer le escribió un emotivo mensaje a Djokovic tras su triunfo en Wimbledon, reconociendo que es uno de los mejores tenistas.

Después de obtener su sexto título de Wimbledon, vigésimo de Grand Slam, Novak Djokovic habló inevitablemente sobre el récord con el que igualó a Federer y Nadal.

El tenista serbio aseguró que debía un tributo a Roger Federer y a Rafael Nadal, a quienes consideró leyendas del tenis, y a quienes les debe estar donde está.

“Debo un tributo a Rafa y Roger, son leyendas. Son la razón de que esté aquí hoy. Me hicieron ver lo que tenía que mejorar en todas las facetas. En los diez últimos años he vivido un increíble viaje y no voy a parar ahora”

Novak Djokovic