El tenista serbio Novak Djokovic habría mentido en su resultado de prueba PCR, la cual presentó en su arribo a Australia para jugar el Abierto de ese país, mismo que comenzará el próximo 17 de enero.

Tal como expuso Ben Rothenberg, periodista del The New York Times, Novak Djokovic ofreció una prueba PCR con resultado negativo , la cual se puede verificar a través de un código QR.

Pero mayúscula sorpresa se llevó el periodista al acceder a este código QR , pues el enlace lo trasladó a una página en la que se observa una prueba PCR con resultado ¡positivo!

Cabe señalar que Ben Rothenberg aseguró que el resultado de la prueba puede cambiar según se entre al sitio, incluso algunas personas probaron y obtuvieron el documento que dice negativo , pero otros tantos hallaron positivo.

“Amigos, esto es más que sospechoso. La prueba de COVID-19 presentada por Djokovic el 16 de diciembre (con código de confirmación7371999-259039) viene con un código QR. Cuando escaneas ese código QR (lo podéis intentar), te lleva a un sitio web que muestra que el resultado fue “negativo”, no positivo. Pero ahora, lo he vuelto a intentar y me sale el resultado contrario para el mismo test: positivo”

Ben Rothenberg