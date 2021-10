Nikita Mazepin, piloto de Fórmula 1 asistió a ver el partido entre Club Universidad Nacional y Club Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.

A unas pocas semanas de que de inicio el Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto ruso, Nikita Mazepin aprovechó su estancia en tierras aztecas para ir a disfrutar un partido de la Liga MX.

El partido de Club Universidad y Club Juárez es el primero que se lleva a cabo con afición en Ciudad Universitaria , luego de varios meses en los que el recinto permaneció cerrado por la pandemia de COVID-19.

Mazepin se dejpo ver disfrutando del momento y aprovechó para lucir la camiseta felina y charlar con parte del equipo universitario.

¿Cuándo se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México?

El domingo 7 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México en lo que promete ser un gran espectáculo luego de su cancelación el año pasado por la pandemia de COVID-19.

Asimismo, las buenas noticias no paran, pues se podrá llevar a cabo con el 100% de aforo gracias a que la capital del país pasó a semáforo epidemiológico verde, lo que permite que más aficionados del automovilismo se den cita.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario perfecto que albergará a miles de aficionados nacionales e inernacionales.

“Como todas nuestras actividades de vida, la llegada de la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a adquirir nuevos hábitos y cuidados, en donde los eventos de entretenimiento no han sido la excepción”.

“Hemos aprendido a seguir disfrutando de nuestros eventos predilectos, pero con la integración de medidas sanitarias que son necesarias para cuidar la integridad de todos”, aseguró Federico González Compeán director del proyecto a Excélsior.

Nikita Mazepin (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Quién es Nikita Mazepin?

Nikita Mazepin es un piloto ruco que milita en la escudería Haas F1 Team y compite en el máximo circuito desde 2014.

Uno de sus mayores logros es el subcampeonato de GP3 Series con un total de 198 puntos. Sin embargo, se vio encuelto en polémica recientemente en el Gran Premio de Turquía donde sufrió algunos incidentes con su monoplaza.

“Lo siento mucho por Lewis. Me he quejado al equipo de que no podía ver nada por los espejos, y necesitaba una guía adecuada en mis oídos sobre dónde están los otros coches, porque estuve conduciendo a ciegas debido al ‘spray’.

“Cuando hay tantos coches que te adelantan, no una, sino dos veces, es un desastre. Estoy contento de que hayamos conseguido escapar, pero veré a Lewis y le pediré disculpas”, declaró para Motosport-total.