Nicolás Larcamón no le hace el feo al Club América y se mantiene sereno, al menos en el discurso hacia los medios de comunicación, aunque está consciente de que lo quieren en las Águilas.

El entrenador del Club Puebla está consciente de que el Club América lo quiere para el Clausura 2022, pero no habla de eso. Eso sí, no se atreve a afirmar que no será parte de las Águilas; es más diplomático.

“Sé que hay rumores, pero no (me concentro en eso). Lo que me importa es jugar instancias finales en mayo. Hoy, me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar”. señaló.

El rendimiento que ha tenido el Club Puebla bajo su dirección técnica es lo que ha llamado la atención de varios equipos de la Liga MX, aunque ha trascendido que el Club América es el que ya ha iniciado contactos con él.

Nicolás Larcamón se sabe el objeto del deseo, y trata de no desconcentrarse, por lo que afirma que sólo se enfoca en tener un buen cierre de fase regular y disputar la Liguilla.

“La motivación es el presente que nos toca, seguir con la línea que venimos puntuando”, subraya. “Tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo”, agregó.

Nicolás Larcamón (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

La trayectoria de Nicolás Larcamón en México

Después de triunfar en Venezuela con el Deportivo Anzoátegui y en Chile con el Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, Nicolás Larcamón llegó a México para entrenar al Club Puebla, de cara al torneo Guardianes 2021.

En los dos certámenes que ha dirigido, ha llevado al Club Puebla a la Liguilla. En el primero, alcanzó las semifinales, donde fue eliminado por el Santos Laguna.

En el segundo torneo, eliminó al Club Deportivo Guadalajara (Chivas) en la reclasificación y cayó ante el Club León en cuartos de final. Ahora, es sublíder y marcha como el único equipo invicto, con cinco victorias y tres empates.

Nicolás Larcamón se concentra en el Cruz Azul

Mientras se define si se va al Club América, Nicolás Larcamón se concentra en el Club Puebla y en la visita del sábado al Cruz Azul, en el Estadio Azteca, un inmueble especial para cualquiera.