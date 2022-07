Neymar enfrentará un juicio, a solo un mes de que inicie el Mundial de Qatar 2022, el brasileño podría ir a la cárcel.

La audiencia del FC Barcelona y Neymar llevarán a cabo un juicio que se llevará a cabo del 17 al 31 de octubre.

Cabe recordar, que un mes antes de que inicie la justa mundialista, pero lo que es más preocupante, es que si Neymar pierde el juicio, iría a la cárcel.

La razón es porque se le acusa de delito de corrupción en su traspaso al FC Barcelona en 2013.

Y es que, el caso se inició tras una denuncia de D.I.S Esportes que contaba con el 40% de los derechos federativos de Neymar pues aseguraron que no recibieron la cantidad correspondiente por el traspaso del jugador.

Pero, no solo Neymar está en riesgo, sino también sus padres pues la Fiscalía pide prisión al padre y madre de Neymar como presuntos responsables y al mismo futbolista.

Piden que se le de 2 años de prisión y una multa millonaria por las irregularidades en su traspaso.

Neymar dice que Qatar podría ser su último Mundial

Neymar declaró para su documental, “Neymar & The Line Of Kings”, que Qatar probablemente sería su última justa mundialista, pues no es seguro que siga aguantando la presión del futbol.

“Hombre, creo que este será mi último Mundial”, dijo Neymar. “Lo estoy enfrentando como si fuese el último Mundial porque no sé si podré, mentalmente, soportar más en el fútbol”, dijo.

Neymar y su posible salida del Paris Saint Germain

Según la prensa española, Kylian Mbappé habría exigido al París Saint Germain, que el brasileño Neymar, salga del equipo.

El diario El País publicó que un comité de directivos del PSG le han dicho que ya no entra en planes del equipo , por lo que están abiertos a escuchar ofertas por él.

