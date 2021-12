Newcastle United aclara por qué Santiago Muñoz no juega en el equipo, pues varios fanáticos están ansiosos por verlo en acción.

Cabe recordar, que la llegada del jugador mexicano a Inglaterra fue una gran noticia pues el ex canterano de Santos Laguna se convirtió en el primer mexicano en llegar al club con mayor poder adquisitivo del mundo.

Sin embargo, el entrenador del equipo sub-23 donde ahora milita Santiago,Elliott Dickman aseguró que el mexicano está lesionado y esa es la razón por la que no ha podido ver minutos.

“Santi está lesionado y todavía está haciendo parte de su rehabilitación. Es probable que sea después de Navidad, me imagino, antes de que veamos a Santi en una situación de partido. El staff trabaja muy duro con él intentado que esté listo cuando llegué el momento” .

Aunque no especificó la gravedad de la lesión ni el tiempo que estará fuera pero por lo pronto tendrá que pasar tiempo para ver a Muñoz en acción.

Jugadores en el Newcastle United vs Tottenham Hotspur (PAUL ELLIS / AFP)

Santiago Muñoz en el Newcastle

Cabe recordar, que la llegada de Muñoz al Newcastle fue sorpresiva por su peculiar parecido con la película de “Gol”, donde cuenta la historia de Muñez un joven jugador que dio el salto a Europa, precisamente al Newcastle.

“De chiquito me acuerdo que veía la película y me emocionaba; todavía me emociono cuando la veo, es un sueño hecho realidad”, explicó Santiago Muñoz para ESPN.

Por otro lado, dejó claro que siempre llevará a Santos grabado en su corazón junto con todos los valores que implicaban estar ahí.

“Me llevo al Club Santos tatuado en mí; el hecho de que llegue allá es como si vieran a un guerrero allá, como si vieran a un jugador de verde. Todos los valores y lo que me enseñaron me lo llevo allá y a todos lados; a donde vaya voy a ser un guerrero donde este y llevaré tatuado al Club Santos”.

Santiago Muñoz ficharía con el Newcastle (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Santiago Muñoz en el Club Santos

El jugador dejó Santos para emprender una nueva aventura en el viejo continente pero antes de partir, se dijo agradecido con el conjunto lagunero que lo vio crecer y desarrollarse en su carrera futbolística.

Llegó a Inglaterra con la ilusión de poder jugar aunque ese sueño se ha visto truncado por la lesión y proceso de adaptación.

“Las oportunidades que me ha dado Santos y la institución es algo que nunca voy a olvidar y que marcaron mi vida... Viví en un sueño, saliendo de casa que no es fácil hacerlo tan chico, pero me ayudó llegar a esta institución, donde no sólo te ayudan como futbolista profesional, sino también como persona. Y estoy agradecido”.