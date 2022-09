En vísperas del Clásico Nacional, el Nene Beltrán, mediocampista del Club Chivas; se dirigió con la afición rojiblanca y prometió una deliciosa recompensa si el equipo logra coronarse campeón del Apertura 2022 .

El Nene Beltrán promete tlacoyos para todos si el Club Chivas resulta ser el ganador del Apertura 2022, todo esto gracias al negocio que atiende su familia en Zapopan, Jalisco.

El jugador del Rebaño Sagrado lanzó su propuesta a través de las redes sociales de la escuadra tapatía, específicamente en Twitter Spaces el pasado jueves 15 de septiembre previo al Clásico Nacional.

Del mismo modo, Fernando declaró que su platillo típico favorito son los tlacoyos , por encima de la torta ahogada característica de Jalisco.

Es un hecho que voy a elegir los tlacoyos, de eso no hay duda. Es como si me dijeras qué otro equipo mexicano; no voy a dudar nunca, yo siempre Chivas” sentenció el futbolista de 24 años de edad .

Fernando Beltrán celebra gol con Chivas (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Nene Beltrán no se siente incómodo del Club América previo al Clásico Nacional

El Nene Beltrán está listo para el Clásico Nacional del próximo fin de semana, cuando visitarán el Estadio Azteca para enfrentarse ante el Club América en la jornada 16 del torneo Apertura 2022 .

Beltrán habló sobre la reacción de la escuadra dirigida por Ricardo Cadena luego de la estrepitosa derrota que sufrieron a manos del Club Tigres el pasado martes 13 de septiembre.

“Ya estamos tranquilos; la idea que nos transmite el profe Ricardo Cadena está más clara que nunca ” aseguró con firmeza el mediocampista de 24 años de edad.

“ Las individualidades para ellos son importantes ; jugar en equipo es lo fuerte de nosotros. Espero que salgamos más concentrados, espero que sea un gran partido, que sea emocionante y más que nada, que mostremos esa lucha, ese coraje de ser mexicano y de que jugamos el equipo” finalizó.

Jesús Molina y Fernando Beltrán (Mexsport / MEXSPORT)

Clásico Nacional: Datos del partido

Jornada 16 Apertura 2022

Club América vs Club Chivas

Sábado 17 de septiembre a las 20:00 hrs.

Estadio Azteca

