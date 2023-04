La NBA ha dado un paso sin precedentes este sábado 1 de abril, pues llegó a un acuerdo con los jugadores de la liga para permitir el uso libre de la marihuana.

La NBA permitirá que los principales actores de la liga de baloncesto más importante del mundo puedan consumir marihuana sin el temor de ser sancionados con cinco partidos como se hacía anteriormente.

“Los jugadores de la NBA ya no tendrán prohibido el consumo de marihuana en virtud del nuevo acuerdo de negociación colectiva de siete años”, confirmó el periodista Shams Charani.

Anteriormente en 2020, el cannabis había sido retirado de las pruebas antidoping en la liga, por lo que muchos jugadores aprovecharon la oportunidad para consumirla previo a enfrentar un partido.

La liga más importante de basquetbol en el mundo es la primera en Estados Unidos que ‘legaliza’ el uso de la marihuana para sus atletas y que podría poner el ejemplo a muchas otras.

Kevin Durant (ELSA / AFP)

NBA: ¿Qué jugadores están abiertamente a favor del uso y consumo de la marihuana?

La NBA arrancará con una nueva era la próxima temporada, tras haber dado luz verde para que los jugadores de la liga hagan uso y consuman libremente marihuana.

Aunque para muchos parece un tema tabú, la realidad es que existen varios basquetbolistas que están abiertamente a favor de la decisión que ha tomado el baloncesto profesional de Estados Unidos.

Uno de ellos es Kevin Durant, alero de los Phoenix Suns que en más de una ocasión ha hecho saber que para él, no hay nada de malo con el uso y consumo del cannabis.

“La marihuana es solo marihuana, y no hace daño a nadie. Ayuda, y mejora las cosas. No debería ser ni un debate”, comentó en su momento la superestrella ex de los Brooklyn Nets.

Kevin Durant (ETHAN MILLER / Getty Images via AFP)

NBA: ¿Cuándo comienzan los playoffs?

Playoffs NBA 2023

Inicio: 15 de abril

Final: Junio

