Nahuel Guzmán sorprende con sus dotes de cantante; graba con banda de rock, el portero de Club Tigres fue visto en otra faceta copletamente distinta.

Y es que, Guzmán cantó una canción con el grupo argentino Kapanga pero para sorpresa de muchos, lo hace bastante bien y dejó ver que tiene otros talentos aparte del futbol.

“Te equivocas, no es solamente un poco; seguramente mis preguntas no tendrán respuestas; me enfoco en esta dirección, subiendo la cuesta”, se escucha cantando al portero en un video que se volvió viral en redes sociales.

El polémico jugador desató cientos de comentarios en redes sociales, pues hubo internautas que le recomendaron seguir en el mundo de la música.

Así suena Nahuel Guzmán con Kapanga pic.twitter.com/gxAKFOdo9J — Rafael Rivera (@RafaDato2) April 22, 2022

Nahuel Guzmán y los escándalos que ha protagonizado

Nahuel Guzmán se caracteriza por ser un jugador muy polémico y en un partido de la Liga MX Femenil fue blanco de críticas.

Y es que en un clásico regio femenil, el Patón asistió para apoyar a sus compañeras de Club Tigres, sin embargo en un video se observa cómo les aventa botellas de agua a jugadoras de Rayadas.

Aunque después aclaró la situación, lo cierto es que el jugador ha estado varias veces en polémica.

Club Tigres en el Clausura 2022

Cabe recordar, que Club Tigres cayó 2-0 con los dirigidos por Jaime Lozano, Club Necaxa.perdieron el liderato que habían obtenido y nuevamente Club Pachuca se encuentra en la cima de la tabla.

Después de eso, Miguel Herrera se quejó del arbitraje e incluso en conferencia de prensa señaló algunas cosas que los silbantes no marcaron en el partido.

Sin embargo, se defendió después diciendo que no había hablado mal del arbitraje, solo señaló un error pues recibió una multa.

“¿Y ustedes no lo hacen cuando hay un error?, no hablé mal de arbitraje, dije que hubo un error en la toma de decisiones del VAR y ustedes en televisión también lo hacen ver, no va por el lado de que me haya arriesgado”, dijo.