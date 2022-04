Florian Thauvin se luce con espectacular sombrerito en entrenamiento de Tigres, el delantero galo sigue dando muestras de su calidad futbolística.

Y es que en un video, Club Tigres dio a conocer las habilidades de su jugador. En una jugada el galo libró a sus compañeros con un sombrerito y siguió su camino con el balón en sus pies.

Cabe recordar, que en el clásico regio se lució con un gol junto a Gignac, por lo que se ha llevado el reconocimiento de los fanáticos regios.

Florian Thauvin no tuvo el inicio esperado en Club Tigres, pues las lesiones evitaron que sumara minutos en el equipo pero poco a poco ha ido ganando confianza en el equipo.

Florian Thauvin en Club Tigres

Florian Thauvin llegó en el Apertura 2021 para reforzar el equipo regio, llegó como jugador estrella tras ser campeón del mundo con Francia en el Mundial.

En ese sentido, desde su llegado a tierras regias, el jugador se ha sentido muy cómodo con su nueva vida y destacó los aspectos que le gustan de vivir en Monterrey.

“Vivo en San Pedro, que es una de las ciudades más prósperas y seguras de América Latina. Hay mucha seguridad. Hay de todo. Grandes escuelas, grandes universidades. Compras carne en el supermercado, más tierna que en las mejores carnicerías de Francia”, dijo para L’Équipe.

Club Tigres en el Clausura 2022

Cabe recordar, que Club Tigres viene de caer 2-0 con los dirigidos por Jaime Lozano, Club Necaxa.

En ese sentido, perdieron el liderato que habían obtenido y nuevamente Club Pachuca se encuentra en la cima de la tabla.

Después de eso, Miguel Herrera se quejó del arbitraje e incluso en conferencia de prensa señaló algunas cosas que los silbantes no marcaron en el partido.

Sin embargo, se defendió después diciendo que no había hablado mal del arbitraje, solo señaló un error.

“¿Y ustedes no lo hacen cuando hay un error?, no hablé mal de arbitraje, dije que hubo un error en la toma de decisiones del VAR y ustedes en televisión también lo hacen ver, no va por el lado de que me haya arriesgado”, dijo.