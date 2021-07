México.- Ignacio Ambriz relató cómo fue su presentación con el Huesca de la Segunda División de España.

Y es que, sabedor de que la Liga MX no tiene muchos reflectores en Europa , Ignacio Ambriz se presentó de una manera muy particular con sus nuevos jugadores.

Pues aunque el ex DT del Club León ya había tenido un paso por la Primera División de España de la mano de Javier Aguirre , consideró que quizá muchos no sabían quién era.

“Les diré tal cual les dije. Yo soy Nacho Ambriz. A lo mejor ni me conocen y dirán ‘y este pinche mexicano quién será’

Asimismo, Ignacio Ambriz admitió que le gustaría llevar a un par de jugadores mexicanos al Huesca; sin embargo, reconoció que existen dificultades para ello.

Entre esas dificultades están el alto precio que los clubes mexicanos les ponen a los futbolistas nacionales.

No obstante, Nacho Ambriz descartó que vaya a fichar a algún futbolista mexicano de cara a la próxima temporada.

“Tengo uno o dos en mente, pero igual pertenecen a equipos y no es nada fácil. No te los ponen a precios accesibles y ver que puedan venir a ayudar y es fútbol europeo, aunque sea Segunda División y no será por este torneo, pero serán refuerzos competitivos”

Ignacio Ambriz