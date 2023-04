La tragedia volvió a rendir a un miembro de la lucha libre mexicana. Esta vez fue el gladiador independiente llamado Perro de Guerra Jr. el protagonista, al morir con apenas 33 años de edad.

Aunque se desconocen hasta el momento las causas de su deceso del luchador, existe el antecedente del retiro sorpresivo que el propio Perro de Guerra Jr. anunció hace unas semanas.

Fue en febrero pasado, cuando el Perro de Guerra Jr. compartió en sus redes sociales que dejaba de manera permanente su actividad en el ring.

“Les escribe Omar Tacomol Ricardo quien le da vida al personaje de Perro de Guerra Jr.”, escribió el luchador que trabajaba de manera independiente. “Llegó el momento de tomar una decisión difícil y complicada. No es broma, ni estoy jugando. Jamás lo había hecho”, agregó el esteta

Contó que desde unos meses atrás había sentido cambios físicos en su cuerpo , “muchos compañeros lo han notado y me lo han dicho”, relató.

Inclusive un médico que lo revisó le mandó a realizar unos estudios que hasta el día de su retiro no se había hecho el Perro de Guerra Jr. “Ya no me siento igual, ya no soy el mismo, amo la lucha libre pero ya no es igual. No me atrevo a decir que se me acabaron las ganas de luchar”.

Pero el Perro de Guerra Jr. ya no respondía igual en su labor luchística. “Entendí que primero está mi salud para después hacer lo que tanto disfruto. Fue mi última lucha, espero y no sea definitivamente. Espero poder regresar con más ganas”.

El Perro de Guerra Jr. pensó en suicidarse

El Perro de Guerra Jr. aceptó que tuvo ganas de quitarse la vida, “pero soy muy cobarde para hacerlo”. Sin embargo, el destino lo sorprendió y el pasado sábado murió sin que hasta el momento se conozcan las causas de su deceso.

Durante su carrera participó en varias promotoras, como Lucha Memes y Chilanga Mask, aunque estuvo en muchas otras y en eventos independientes alternando con luchadores del CMLL .

Organizan funciones en homenaje al Perro de Guerra Jr, quien murió recientemente

Algunas promotoras independientes que trabajan en México, y en las que se desarrolló el Perro de Guerra Jr. han empezado a organizar eventos en homenaje al gladiador, con el objetivo también de apoyar económicamente a su familia.

Los eventos serán en varias zonas del Estado de México, zona en la que trabajó la mayor parte de su carrera el ahora bien recordado Perro de Guerra Jr.

