Murió el legendario luchador ‘Estrella Blanca’, quien también era conocido como ‘El Santo Poblano’, a los 83 años de edad, aunque no se han revelado las causas.

La noticia de la muerte del legendario ‘Estrella Blanca’ fue dada a conocer por su hijo, ‘Estrella hijo’, a través de sus redes sociales.

“Hoy ha partido a su descanso eterno una de las más grandes figuras de la lucha libre. Hoy Estrella Blanca descansa en paz”, comenzó el comunicado.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) lamentó la muerte de ‘Estrella Blanca’, mítico luchador que también era conocido como ‘El Santo Poblano’.

Fue a través de redes sociales donde el CMLL lamentó la muerte del legendario luchador, mandando un mensaje condolencia a familiares y amigos.

“El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de este legendario luchador que fue una gran figura durante varias décadas”, indicó.

“DESCANSE EN PAZ ESTRELLA BLANCA. El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de este legendario luchador que fue una gran figura durante varias décadas en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, principalmente de la Arena Puebla, y que fue conmemorado en el año 2019 dentro de Homenaje a Dos Leyendas en este recinto”

Estrella Blanca comenzó su carrera como luchador en 1954 bajo el nombre de Joe Chamaco, con el que solo luchó siete veces, hasta que comenzó a usar una máscara.

La máscara azul con un borde blanco y una estrella en la frente, hacía recordar precisamente a El Santo, por lo que se le comenzó a conocer como El Santo Poblano.

El propio Estrella Blanca reveló que quien le puso ese apodo fue Don Benjamín Mora padre, quien lo hizo para llamar la atención de los fans en la Arena Puebla.

“Allí (en la Arena Puebla) luché 17 años consecutivos. Cada ocho días se vendían todas las localidades. Lo del Santo Poblano me lo puso don Benjamín Mora padre, un día en que las ventas iban muy bajas debido a que se celebraba a San Sebastián de Aparicio. El promotor dijo que él también tenía su santo: San Estrella Blanca, que le haría el milagrito llenándole la arena. Así sucedió: A las dos de la tarde ya no había boletos, y en la noche no cabía ni un alfiler”

