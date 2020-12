Cibernético aseguró que en los deportes profesionales son proclives a que existan arreglos y amaños.

México.- Vaya declaraciones las que realizó Cibernético. Y es que el popular gladiador confesó que existen funciones de lucha libre que están arregladas.

Hace un par de semanas, el Pirata Morgan admitió haber participado en funciones de lucha libre arregladas, incluso discutió al respecto con Dr. Wagner. No obstante, el Cibernético secundó los dichos del corsario.

Aunque eso sí, aclaró que él jamás ha participado en un arreglo o amaño en la lucha libre. Aunado a ello, se pronunció a favor de la propuesta del Pirata Morgan en torno a recuperar la esencia y los conceptos básicos de dicha disciplina.

“Yo nunca me he vendido, pero sí he sabido de casos. El Pirata Morgan tuvo los huevos de decir que sí lo hizo, lo reconoció y quiere retomar la lucha chingona para que la gente se quite la idea de lo que hizo mal… No me he vendido, no he tenido esa necesidad de hacerlo y ni siquiera me lo han ofrecido. A lo mejor ha habido compañeros que sí lo hacen, pero cada quien su problema” Cibernético

"Hasta el Cruz Azul se vendía", justifica Cibernético

Asimismo, el Cibernético expuso que el deporte profesional es proclive a que existan arreglos y amaños. Es más, sacó a relucir el nombre del Cruz Azul, equipo de la Liga MX que recientemente se vio envuelto en aseveraciones de este tipo.

Por otro lado, recordó que en el boxeo han existido cientos de rumores en torno a peleas arregladas, por ejemplo, las que en su momento sostuvo Jorge Kahwagi, empresario y político mexicano.