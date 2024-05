La derrota ante Pumas y la eliminación en Semifinales de Concachampions ante Pachuca, no cayò nada bien en el seno de conjunto del América, mismos que pidieron a sus jugadores, Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez, no continuar con su podcast la TriiiSecta, donde también participa Miguel Layún.

Sin embargo, las críticas también cayeron sobre uno de los miembros de la TriSecta; Kevin Álvarez fue señalado como uno de los culpables, pues el futbolista mexicano ha tenido un bajón de rendimiento a lo largo de este torneo.

Miguel Layún salió en defensa de los dos futbolistas, con quienes compartió vestuario en sus último años como futbolista y con quienes también hace el podcast, argumentando que no entiende la razón de molestia y el descontento.

Asimismo, Kevin también hablo sobre las críticas que ha tenido, respondiendo principalmente a David Faitelson, a quien acusó de ser solamente un títere y de señaló de ser un hipócrita.

¿Qué dijo Miguel Layún sobre las críticas a la TriiiSecta?

El ex futbolista mexicano, Miguel Layún no se guardó nada, y aseguró que no ve ningún inconveniente, pues parece que buscan un responsable, siendo el la TriiiSecta el blanco más sencillo a señalar.

Miguel Layún comentó, “Conviven con su comunidad, conviven con nuestra gente, oye, que fregon, en vez de que estén no sé donde, en una fiesta, empedando, con una mujer, haciendo cosas que no deben de hacer un domingo atentando contra su integridad física.

Ese es el problema, no hay un balance, todo lo que hagas que este al ojo de la gente, va depender si está bien o está mal dependiendo del resultado de un equipo”.

América buscará el bicampeonato en este Clausura 2024, a la espera de lo que sucederá en los Play In y conocer a su rival. Las Águilas terminaron en primer lugar de la tabla general.

MIGUEL LAYÚN ROMPE EL SILENCIO SOBRE LA TRIIISECTA 🗣️



En entrevista para RÉCORD+, el ex jugador del América se expresó en contra de la prohibición del podcast ❌



“¿Juntarnos 3 amigos a platicar tiene algo malo?” pic.twitter.com/VszetHUXHD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 2, 2024

¿Cuáles son los números de Miguel Layún con América?

Miguel Layún jugó un total de 235 partidos con el América, anotó 20 goles y repartió 23 asistencias en todas las competencias, disputando un total de 15 mil 958 minutos con la playera del conjunto de Coapa.

Además, Miguel Layún levantó tres títulos de Liga MX con el América: Clausura 2013, Apertura 2019 y Clausura 2023, convirtiéndose en una auténtica leyenda del cuadro Azulcrema.

Por otro lado, Miguel no solamente salió Campeón con las Águilas, también alzó títulos con Monterrey (3) una Liga y dos Concachampions, también con el Porto, con quien alzó un Liga de Portugal.