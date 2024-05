Luis Malagón se disculpó luego de su bajo rendimiento en el juego de las Semifinales entre el Pachuca vs América y también reveló que mataron a uno de sus amigos previo al encuentro en la Concachampions.

Luis Malagón decidió hablar en conferencia de prensa luego de haber perdido el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA del 2025 a manos del Pachuca, equipo que les ganó por marcador global de 3–2.

El partido de Vuelta de la Semifinal entre Pachuca vs América que se disputó en el Estadio Hidalgo tuvo tintes de decepción para los jugadores de las Águilas debido a que fueron humillados por sus rivales.

En ese contexto, Luis Malagón se justificó en la conferencia de prensa alegando que su situación en el equipo se vio involucrada con un contexto personal en el que reveló que mataron a uno de sus amigos.

Luis Malagón revela que mataron a uno de sus amigos previo al partido Pachuca vs América

Luis Malagón dio la cara de buena manera, y aunque justificó su bajo rendimiento en el partido entre el Pachuca vs América, se sinceró frente a las cámaras y decidió mandar un mensaje al americanismo.

“La derrota es difícil, me pongo a pensar y digo: vale madres, ahora que sigue, de todo corazón le ofrezco disculpas a la afición que siempre está en cualquier lugar al que vayamos apoyándonos…”

“Estoy bien jodido amigo, te lo digo con el corazón en la mano, ayer mataron a un conocido allá por mi casa, se me juntó todo, son momentos difíciles, lo único que quisiera hacer es darle satisfacciones a este equipo que es el más grande”, reveló Luis Malagón.

El portero del América reveló que la eliminación ante Pachuca hay que darle vuelta, pues son los vigentes campeones: “Hay que darle vuelta a la situación e ir por el Bicampeonato”.

América sigue en espera de un rival para la Liguilla de la Liga MX

Luis Malagón y su América se instalaron en la Liguilla de la Liga MX como líder del Clausura 2024, un mérito que consiguió por segundo torneo consecutivo, por lo que se puso a tiro el Bicampeonato en el futbol mexicano.

El camino del América para renovar su corona en la Liga MX aún es desconocido debido a que aún no se han definido a los equipos ganadores del Play-In, ronda en la que se encuentran: Pachuca vs Pumas y Necaxa vs Querétaro.

Los posibles rivales para el América en los Cuartos de Final de la Liga MX en el Clausura 2024 son: Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro, mismos que tendrán que definir su pase por medio del Play-In.