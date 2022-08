A horas de que se haga oficial, todo hace indicar que Sebastián Córdova no acudirá con la Selección Mexicana para el juego contra Paraguay a celebrarse en Atlanta.

El volante del Club Tigres tiene molestias debido a los golpes que ha recibido en el torneo mexicano innumerables faltas, y no son marcadas por los árbitros.

Miguel Herrera, técnico del Club Tigres, señaló que se deben de cuidar más a los jugadores habilidosos como Sebastián Córdova.

“A Sebastián Córdova lo cagan a patadas y no dicen nada, no hace nada . Si lo poníamos (en el juego ante el Club Necaxa) el golpe que trae podía convertirse en desgarre e impediría que llegara a la Liguilla”, dijo.

¿Sebastián Córdova va a la Selección Mexicana?

Todo hace indicar que Sebastián Córdova no irá a la Selección Mexicana para el juego amistoso contra Paraguay en Atlanta el próximo miércoles.

El volante del Club Tigres no fue ni a la banca en el juego ante el Club Necaxa por molestias debido a los golpes que recibe y obviamente no acudirá, según Miguel Herrera, a la convocatoria de la Selección Mexicana.

“Lo de Sebas es un hematoma, y le molestaba, si no le molestaba lo pongo”, explicó Miguel Herrera.

“Con Sebas no lo tengo que hablar y no es que no quiera ir, tiene la ilusión de ir, pero lo cagan a patadas y nadie dice nada, nadie marca nada y él, por querer seguir jugando no dice nada”, señaló.

Miguel Herrera (Omar Martinez / Mexsport)

El torneo de Sebastián Córdova

Sebastián Córdova, canterano del Club América, vive su segundo torneo en el Club Tigres , con mayor participación que en su llegada, el Clausura 2022.

En el Apertura 2022, ha jugado nueve partidos con el cuadro regiomontano, y ha marcado dos goles. En el torneo anterior, jugó catorce partidos y sólo anotó en una ocasión.

