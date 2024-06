El carácter del Piojo Herrera no es algo que sea desconocido para los aficionados del futbol mexicano, pues el estratega que llegó a ser Campeón con América, suele ser ‘mecha corta’, es decir poco tolerante.

Esta vez la víctima del Piojo Herrera fue un comentarista de Fox Sports, quien desató la furia de Miguel al debatir sobre el partido de la Selección Mexicana ante Jamaica.

Herrera argumentó que el el Tri puede ganarle a Jamaica en su debut de la Copa América, pese a que considera que algunos de los convocados por los Reggae Boys juegan en una liga superior a los jugadores de México.

Dicha situación desató la advertencia de Fernando Cevallos, quien estaba en la mesa de debate. Cevallos dejó en claro al Piojo que no cambiase el discurso en caso de que los jamaiquinos se impongan ante la Selección Mexicana.

“Nada más mañana no cambiemos el discurso si hay una sorpresa de que ‘han mejorando, van emparejando los jugadores (de Jamaica)’, nada más mañana no cambiemos el discurso”, pidió Cevallos.

“Yo no soy como tú, no soy como tú que sales diciendo una cosa y ayer dijiste otra. Yo siempre he dicho lo que tengo que decir y, hoy, para mí México va a ganar y, si no, analizaremos por qué perdió”, respondió Herrera.

¿Cuáles son los pronósticos del encuentro de México ante Jamaica en la Copa América 2024?

El debut de la Selección de México en la Copa América 2024 está cada vez más cerca, pues se medirán ante la Selección de Jamaica.

Las casas de apuestas ven como favorita a la Selección de México en este cotejo de Copa América, pues el momio está en -209, es decir que si le apuestas 100 pesos mexicanos, cobrarías un total de 148 pesos.

Si tú crees que ambos combinados empatan, el momio está en +350, es decir que si apuestas 100 pesos mexicanos, recibirías un total de $450.

Por último, para el triunfo de Jamaica el momio está en +600, por lo que en caso de apostar la misma cantidad antes mencionada, estarías recibiendo un total de 700 pesos mexicanos.

Miguel Herrera volvió a humillar a Fernando Cevallos, le dijo "me voy a agarrar contigo, yo no soy como tú y nada más estás sentado en una silla", me cae muy bien el Piojo en Fox Sports JAJAJAJApic.twitter.com/unms1GMaO5 — Roberto Haz (@tudimebeto) June 22, 2024

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana, que se encuentra en el Grupo B junto a Ecuador, Venezuela y la ya mencionada Jamaica, debutará ante los Reggae Boys en esta Copa América este 22 de junio.

México vs Jamaica