André- Pierre Gignac fue blanco de críticas, por su polémico festejo en el partido contra Club Santos, pues aseguraron que fue un mensaje para Miguel Herrera.

Y es que, tras anotar gol, André- Pierre Gignac simuló tener un bastón y ser un anciano. En ese momento, los usuarios pensaron que podría ser una indirecta para el Piojo Herrera por sus declaraciones antes de abandonar al Club Tigres.

Cabe recordar, que Miguel Herrera mencionó que Tigres se hacía “viejo para el futbol”: “A mí o a otro, si no soy yo, le va a tocar el relevo generacional de este equipo que ganó todo en 10 años, pero se hace viejo para el futbol. La gente se molesta cuando sacas a un jugador y tratas de rejuvenecer al equipo”, dijo.

Además, mencionó que Gignac no era eterno y tenía que haber ese cambio generacional, pues es lo que necesita el equipo. Es por eso que asumieron que el festejo del jugador galo era para el ex técnico.

Gignac (Adrian Macias / MEXSPORT)

Miguel Herrera aclara los rumores sobre festejo de André- Pierre Gignac

No obstante, después del revuelo, Miguel Herrera aclaó que se mantuvo en comunicación constante con el galo. Es por eso, que mencionó para Fox Sports que el jugador le explicó que no fue para él su festejo y se mantuvo agradecido por el tiempo en el que se mantuvo al mando del equipo.

“Como se lo dije a él, porque luego luego me escribió eh, terminó el partido y empezaron todas las redes sociales a explotar ese rollo, y la verdad que saliendo del estadio me escribió luego luego y me dijo ‘Miguel tú sabes que año y medio pasamos extraordinario y no fue para ti’”.

André- Pierre Gignac y la dedicatoria de su festejo

El festejo que André- Pierre Gignac hizo como “viejito” pudo haber sido también para sus críticos quienes incluso lo tundían diciendo que se retirara pues ya no estaba en su mejor nivel.

Pero, hasta el momento eso es una incógnita, pues si bien aclaró que no fue para el Piojo, no mencionó hacia quién lo hizo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok