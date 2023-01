Miguel Herrera habló sobre su cruce con Christian Martinoli en el Mundial de Qatar 2022, hecho que se mantenía en las sombras y que salió a la luz en una entrevista.

Miguel Herrera charló con Fox Sports acerca de su futuro como director técnico y sus aspiraciones para ocupar el cargo en la Selección Mexicana de cara al próximo ciclo mundialista.

El ex entrenador del Club Tigres fue cuestionado durante la entrevista, si su pasado con Christian Martinoli ha impedido que sea el elegido para dirigir a la Selección Mexicana, y esto fue lo que contestó:

“ Yo no estoy peleado con TV Azteca ... discutí y tuve diferencias con una sola persona, me lo he cruzado en varios lados, en Mundiales, en el último Mundial estuvimos en el mismo hotel, me lo crucé varias veces y no pasó absolutamente nada” explicó.

“Me los crucé en el pasillo, elevadores, en los estadios, estuvimos muy cerca y no pasa nada ; mi diferencia fue con Christian Martinoli y no con TV Azteca” sentenció el e stratega de 54 años de edad .

Miguel Herrera se aleja de la Selección Mexicana; aún no sería contactado por la FMF

Miguel Herrera quiere regresar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, sin embargo, sus posibilidades de volver como técnico del Tri se estarían desvaneciendo.

El Piojo confesó en entrevista para Fox Sports que no ha sido contactado por la Federación Mexicana de Futbol, aún cuando se ha comentado en diversas ocasiones que ya hubo un acercamiento.

“Desafortunadamente todavía no hay ningún contacto. Estamos listos, estamos preparados, hoy sí tenemos un proyecto por si nos lo piden entregarlo que funcionaría a mi manera de ver” comentó.

Herrera dejó muy buenos números en su paso por el Tri para el Mundial de Brasil 2014, aunque no serían credenciales suficientes luego de su escandaloso incidente con Christian Martinoli.

Miguel Herrera: Números al frente de la Selección Mexicana

Partidos dirigidos: 36

Victorias: 19

Empates: 10

Derrotas: 7

Porcentaje de efectividad: 62.04%

