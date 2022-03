Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, apoya la existencia de barras en el futbol

El gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, apoya la existencia de barras en el futbol mexicano, comentario polémico tras lo acontecido entre el Querétaro FC y el Atlas FC el fin de semana pasado.

A pesar de la violencia que se vivió en el Estadio Corregidora el pasado sábado 5 de marzo entre las barras del Querétaro FC y el Atlas FC, Miguel Barbosa no está en contra de que haya grupos de animación que alienten al Club Puebla.

Aunque muchos equipos y gente del medio del futbol se han manifestado en contra de las organizaciones que animan a los clubes de la Liga MX, Barbosa opina diferente ante esta situación.

“¿Cómo vamos al futbol y no vamos a aplaudir? ¿Vamos a la discoteca y no vamos a bailar? ¿Vamos a un concierto y no vamos a brincar o cantar? ¿De qué se trataría el futbol todos callados? Claro que no” comentó el gobernante de Puebla.

Club Puebla (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Miguel Barbosa prepara todo para asegurar un ambiente familiar en los próximos partidos del Club Puebla

A través de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador del Estado de Puebla Miguel Barbosa, dio a conocer los protocolos de seguridad y medidas que se tomaran en el Estadio Cuauhtémoc para los siguientes partidos el día de hoy.

Aunque Barbosa comentó que está en favor de que los grupos de animación se mantengan como parte de los equipos de la Liga MX, el gobernante de Puebla se puso a disposición para salvaguardar a los aficionados poblanos.

El Club Puebla y Miguel Barbosa trabajaron en conjunto para garantizar la seguridad de los asistentes a los próximos encuentros de la escuadra poblana, luego de los hechos en el Estadio Corregidora la semana pasada.

Ya fueron aprobadas las medidas que se van a aplicar para garantizar la seguridad en el estadio de futbol. Se trabajaron de manera conjunta con la directiva del Club Puebla y los concesionarios del estadio, con quienes nos hemos reunido en dos ocasiones. pic.twitter.com/X42qdVupaZ — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 11, 2022

Club Puebla: ¿Cuándo es su próximo partido como local?