Mhoni Vidente ha dado una más de sus predicciones, mismas que tienden a ser acertadas, y en esta ocasión, el protagonista ha sido Checo Pérez, quien no vive un buen momento en Red Bull.

Sergio Checo Pérez se ha convertido en el objeto de críticas por parte de los seguidores de Red Bull debido a sus malos resultados durante las competencias de la Fórmula 1.

En las últimas dos carreras en las que ha participado Checo Pérez, ha quedado a deber, pues en ninguno de los dos circuitos logró ser protagonista, ya que no pudo terminar las carreras.

A pesar del mal momento que vive Checo Pérez, Mhoni Vidente se atrevió a hablar sobre el tema que aqueja al tapatío con Red Bull, pues en redes sociales publicó una más de sus predicciones.

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre el rendimiento de Checo Pérez en Red Bull

Mhoni Vidente se ha encargado de vanagloriar a Sergio Checo Pérez con una de sus predicciones, pues asegura que el conductor tapatío le dará vuelta a la hoja a su rendimiento con Red Bull.

Mhoni Vidente se ha encargado de hablar sobre el nuevo contrato de Checo Pérez con la escudería austriaca, mismo que se dio, según ella, por los patrocinios que tiene el mexicano con Red Bull.

“Él es muy buen piloto, el dueño de Red Bull no lo quiere, pero Checo Pérez le dijo, me llevo mis 11 millones de dólares en patrocinios si no me das la renovación de contrato”…

“Los patrocinadores son mexicanos y quieren estar con Checo Pérez, y no con Red Bull, por lo que los del Toro Rojo tuvieron que darle la renovación por dos años”, aseguró Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente pronostica podios para Checo Pérez

Mhoni Vidente publicó un video en el que alabó la labor de Checo Pérez con Red Bull y le auguró un buen rendimiento para el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, en el que incluso pronostica podio para el mexicano.

“Ya se le alumbra un buen camino a Checo Pérez, y se le ve que va a subir al podio como primer lugar en su próxima carrera”, aseguró Mhoni Vidente

Checo Pérez viajará con su equipo hasta Europa para disputar el Gran Premio de España, en el que según Mhoni Vidente, terminará en el primer sitio de la carrera, por encima de Max Verstappen.