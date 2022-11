México vs Argentina, ¿quién ganará el partido en el Mundial de Qatar 2022? Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa del país, no tiene buenas noticias para la afición mexicana.

¿Qué tan confiable es la predicción de Mhoni Vidente para el partido México vs Argentina? Basta decir que la pitonisa cubana ya acertó al marcador contra Polonia, en el que la Selección tuvo un buen desempeño, pero apenas logró un empate sin goles.

Lo peor es que Mhoni Vidente señaló que en el México vs Argentina, Memo Ochoa, quien se convirtió en héroe nacional el partido pasado, esta vez podría quedar muy mal parado ante la afición, recibiendo mucho más de un gol.

Mhoni Vidente revela que “le reventaron el hocico” por hacer algo que no debía

Mhoni Vidente, quien predijo el retiro de Gerard Piqué este 2022, inició su predicción diciendo que el partido México vs Argentina terminará con las aspiraciones de la Selección Tricolor en el Mundia de Quatar 2022, pues le augura un resultado adverso:

Lamentablemente pues no veo que gane contra Argentina, el pronóstico mío no creo que gane contra Argentina y no creo que lo empate tampoco, pero pues todas las ganas a la Selección y un aplauso total a la afición”

Mhoni Vidente