El proyecto de la Selección Mexicana con Jaime Lozano hasta el 2026 se derrumbó; la cúpula tricolor encontró a un nuevo timonel y el Jimmy dio un paso al costado; la decisión provocó que cientos de voces se alzaran para dar su opinión y Tuca Ferretti no fue la excepción; el exDT y actual comentarista dio su, siempre polémico, punto de vista.

Tuca Ferretti le mandó un contundente mensaje a Jaime Lozano tras la decisión de no continuar en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, orillado por la Federación Mexicana de Futbol y el arribo de Javier Aguirre como timonel.

Ha trascendido que Javier Aguirre será el nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Futbol. A Jaime Lozano le propusieron mantenerse en el cuerpo técnico del Tricolor, pero éste al verse relegado de sus funciones, decidió hacerse a un costado.

Para Ricardo Ferretti lo que le hizo la Federación Mexicana de Futbol a Jaime Lozano fue una falta de respeto y el Jimmy tomó la mejor decisión al irse.

El mensaje de Tuca Ferretti a Jaime Lozano tras su salida de la Selección Mexicana

Para Tuca Ferretti, la decisión de Jaime Lozano de renunciar a su lugar en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana fue la mejor, pues le faltaron el respeto.

“En primer lugar, tú me apoyas, me dices que yo voy a ser el jefe del proceso, tú me dices que tengo todo el apoyo y después me vienes a fregar y ofrecerme ser auxiliar del que venga”, argumentó Tuca Ferretti con su peculiar estilo.

Para Ricardo Ferretti, Jaime Lozano “merece respeto”. En medio de su argumento, el Tuca le mandó un contundente mensaje al exseleccionador mexicano: “Te felicito Jimmy, no pierdas tu dignidad”.

🔥 "Merece respeto"



🔥 "Felicito a Jimmy, no pierdas tu dignidad"



El mensaje del Tuca para Lozano pic.twitter.com/GgiL3KjAqk — Futbol Picante (@futpicante) July 17, 2024

¿Por qué renunció Jaime Lozano a la Selección Mexicana?

A semanas del fracaso en la Copa América 2024, la Selección Mexicana anunció la salida de Jaime Lozano del cuerpo técnico. De acuerdo al comunicado de la FMF, al Jimmy se le ofreció continuar en el proceso 2026-2030, pero bajo la sombra de una técnico de “mayor experiencia”.

La polémica oferta de la Selección Mexicana fue rechazada por Jaime Lozano, quien se vio orillado a dar un paso al costado.

“Jaime Lozano nos comunicó que no desea continuar”, fue el mensaje de la Federación Mexicana de Futbol.

El comunicado podría resumirse en que le ofrecieron ser auxiliar técnico de Javier Aguirre y Jimmy no lo acepto.