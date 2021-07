Dafne Navarro agradeció las muestras de apoyo, luego de haber obtenido un histórico octavo lugar para México en la disciplina de gimnasia de trampolín, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En Instagram Dafne Navarro explicó que no sintió nervios y estuvo segura de sí misma durante su participación, en cada una de sus rutinas, y se siente orgullosa de lo que logró.

La atleta de Jalisco agradeció a quienes la apoyaron.

“Estoy muy feliz con esta participación; no puedo creer que pasé a una final olímpica. La verdad es que me sentí muy segura de mi misma, yo estaba nada nerviosa, muy concentrada en la rutina 1 en la rutina 2 y ya en un momento al pasar a la final no me la podía creer; era algo muy difícil de lograr, estoy orgullosa y agradezco a las personas que han apoyado, mi entrenador que ha cuidado de mi y pues creo que viví unos juegos olímpicos increíbles y vamos por más”

Dafne Navarro