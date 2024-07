Alejandra Valencia es una histórica del deporte mexicano por lo que hizo en Tokio 2020; sin embargo, ahora en los Juegos Olímpicos París 2024, no pudo evitar llorar.

Alejandra Valencia Trujillo, nacida en Hermosillo, Sonora , el 17 de octubre de 1994, es una atleta mexicana especializada en tiro con arco.

La medallista olímpica Alejandra Valencia ha sido dos veces ganadora en los Juegos Panamericanos de 2011.

Así como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a lado del mexicano Luis Álvarez, Alejandra Valencia le dio a México su primera medalla de bronce.

Con 136 puntos registrados, el equipo mixto de tiro con arco de México obtuvo el tercer lugar y así la medalla de bronce en el primer día de actividad de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alejandra Valencia y Luis Álvarez

Alejandra Valencia lloró tras su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024

Alejandra Valencia vuelve a unos Juegos Olímpicos, ahora en París 2024, donde inició su participación el jueves 25 de julio.

Llamó la atención que, al terminar su participación en la ronda de clasificación, Alejandra Valencia no pudo evitar llorar en plena entrevista.

La atleta sonorense reveló que las lágrimas fueron porque no se sintió en su mejor nivel, aunque señaló que siempre recibió el apoyo de sus compañeras.

“Más que nada por la sensación, personalmente sentía que no había tirado bien y sé que puedo hacer más y no me fijé en los resultados hasta el final.”

¡MOMENTO EMOTIVO! ❤️🥲



En exclusiva con Claro Sports, Alejandra Valencia señaló que sus lágrimas vinieron tras el apoyo que recibió de su equipo, luego de no haber tenido su mejor jornada

Alejandra Valencia fanática de los deportes, el diseño gráfico y el anime

Desde muy pequeña, Alejandra Valencia tuvo interés por los deportes, comenzando con la práctica del atletismo, natación y ciclismo.

Por lo que sus padres decidieron impulsar sus habilidades inscribiéndola al Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, en donde comenzó a practicar tiro con arco.

Alejandra Valencia no solo es apasionada por el deporte, sino también por el diseño gráfico, el cual lo estudia en la Universidad de Sonora.

Además, la medallista olímpica ha declarado ser fanática del anime así como del grupo surcoreano EXO.

Alejandra Valencia va por una medalla en Juegos Olímpicos de París 2024

La historia de Alejandra Valencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 apenas comienza y ahora va en búsqueda de una medalla.

Alejandra Valencia buscará medalla para México tanto en la categoría de equipo femenil, equipo mixto e individual, por lo que hay altas probabilidades de que lo logre.