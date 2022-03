Matías Kranevitter es suspendido 2 partidos por agresión a Yeferson Soteldo; y es que en un video que salió a la luz después del Clásico Regio se puede apreciar que lo golpeó aún sin tener el balón.

En ese sentido, la Comisión Disciplinaria decidió sancionar al jugador de Rayados con 2 partidos, es decir que no estará presente para enfrentar a Club Chivas y a Club Santos.

“Se sanciona al jugador Claudio Matías Kranevitter con dos partidos de suspensión y con una multa económica, por haber transgredido lo dispuesto en los artículos 5, 17, inciso e) del Reglamento de Sanciones de la FMF, vigente para la Temporada 2021-2022″, se lee.

Agresión lamentable a Yeferson Soteldo! Acto cobarde de Matías Kranevitter que le pega por la espalda y sin pelota a Soteldinho! La impotencia en la cancha le tiene que costar una suspensión al jugador de Rayados! Esto no es “tener un gran respeto a los rivales”. Así no ❌ pic.twitter.com/4jI5Dsl1U4 — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) March 21, 2022

Matías Kranevitter y la agresión a Yeferson Soteldo

Un video dejó al descubierto una acción antideportiva por parte de Matías Kranevitter, quien le pega por la espalda y sin pelota a Yeferson Soteldo.

Aunque el jugador, le ofreció disculpas pues aseguró que no fue su intención, la realidad es que su acto tenía que tener una sanción.

“Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el clásico. Nunca fue, ni será mi intención, lastimar a un colega, ni a nadie” escribió en Instagram.

Además aseguró que quiere dar buen ejemplo y admitió su error, dejando claro que no se repetirá.

“Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. El futbol es un deporte que amamos”, agregó.

Clásico Regio (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

Clásico Regio: Club Tigres se llevó el triunfo

La última edición del Clásico Regio estuvo llena de emoción y fue el primero en esta etapa de Víctor Manuel Vucetich.

No obstante, los dirigidos por Miguel Herrera vencieron a su acérrimo rival con goles de los jugadores galos, Florian Thauvin y Gignac.