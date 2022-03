Matías Kranevitter, jugador del CF Monterrey, se disculpó por la cobarde agresión que realizó contra Yeferson Soteldo, jugador del Club Tigres, en la última edición del Clásico Regio.

Fue a través de sus rede sociales, donde Matías Kranevitter ofreció una disculpa al jugador venezolano, al CF Monterrey y a la afición; aseguró que su intención “nunca fue lastimar a un colega”.

“Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el clásico. Nunca fue, ni será mi intención, lastimar a un colega, ni a nadie. Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición”. Matías Kranevitter. Jugador CF Monterrey

Matías Kranevitter tras agresión a Yeferson Soteldo: “Tenemos que ser ejemplo”

Además de disculparse por la polémica agresión a Yeferson Soteldo el pasado sábado en el Clásico Regio, Matías Kranevitter aseguró que los jugadores tienen que ser un ejemplo.

Señaló que deben aceptar cuando se equivocan y aprender de los errores. El mediocampista argentino aseguró que se encargará de que este tipo de acciones no se repitan.

“Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. El futbol es un deporte que amamos”, agregó.

Comisión Disciplinaria inicia investigación contra Matías Kranevitter

La Comisión Disciplinaria iniciará una investigación contra Matías Kranevitter por la agresión contra Yeferson Soteldo en el último Clásico Regio, informó en un comunicado.

El organismo reveló que la investigación se abrió a petición del Club Tigres, con fundamento en los artículos 84 y 85 del Reglamento de Sanciones de la Liga MX.

“La Comisión Disciplinaria informa que recibió, por parte de Tigres de la U.A.N.L. una solicitud de investigación en contra del Jugador Claudio Matías Kranevitter del Club Rayados de Monterrey”, informó.

“La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte de Tigres de la U.A.N.L. una solicitud de investigación en contra del Jugador Claudio Matías Kranevitter del Club Rayados de Monterrey por los hechos acontecidos en contra del Jugador del Club Tigres de la UANL Yeferson Soteldo, durante el encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2022 Liga MX, entre los Clubes Tigres de la UANL vs Rayados de Monterrey” Comisión Disciplinaria

Será en las próximas horas, quizá un par de días, cuando la Comisión Disciplinaria dé a conocer el posible castigo para Kranevitter, la cual podría ser entre dos o tres partidos.