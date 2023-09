El Cruz Azul es un desastre en todos los sectores, desde la directiva, el equipo y también el departamento de comunicación, que dio por muerto a una de sus leyendas.

Los elementos del departamento de comunicación de Cruz Azul prácticamente dijeron que uno de los ídolos de la institución había muerto , cuando todo se trataba simplemente de mandarle una felicitación por su cumpleaños.

Esto evidencia que el equipo cementero no tiene ni pies ni cabeza en todas sus áreas, ya que en la directiva no pudieron contratar al delantero que tanto se buscaba, en la dirección técnica no consiguen ligar triunfos y en comunicación “matan” a sus figuras.

Cruz Azul empató de último minuto en juego de la Jornada 8 ante el Mazatlán FC a dos goles, con lo que el torneo sigue siendo una vergüenza. Un desastre total.

Cruz Azul “mata” a uno de sus ídolos

Horacio López Salgado, el primer campeón de goleo que tuvo Cruz Azul, además de haber ganado sinfín de títulos con la institución cementera, tenía que festejar su cumpleaños 75, pero en vez de eso se enteró que su propio equipo lo había dado por “muerto”.

En un post publicado en redes, el club cementero dio como fallecido a Horacio López Salgado, uno de los grandes jugadores del equipo en los 70 y 80, conformado por figuras como Octavio Muciño, Alberto Quintano y Miguel Marín.

“ Hoy cumpliría 75 años una de las primeras leyendas de Cruz Azul , que defendió estos colores por 11 temporadas y anotó 133 goles. ¡Felicidades, Horacio López Salgado!” publicó el departamento de difusión del equipo.

De inmediato vinieron las burlas y críticas de la afición del equipo, que no está nada contento con su paso en este torneo, donde es uno más de los que habita en el fondo de la tabla.

Para tratar de remediar su culpa, el departamento del club borró la felicitación y corrigió el verbo. Pero la afrenta quedó…

¿Quién es Horacio López Salgado, leyenda de Cruz Azul?

El nombre de Horacio López Salgado está inscrito con letras de oro en Cruz Azul, al ser parte del equipo multicampeón en la década de los 70′s .

El delantero, surgido del Club América, pasó a Cruz Azul en 1971 para ganar cinco títulos de Liga, 1 Campeón de Campeones y una Copa de la Concacaf.

Es el segundo mejor goleador en la historia del equipo cementero con 133 goles, sólo debajo de Carlos Hermosillo.

Fue parte de la Selección Mexicana por muchos años, participando en el Mundial de México 1970.

