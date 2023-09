Marion Reimers, analista del programa de Tercer Grado Deportivo, reventó a Luis Rubiales y aseguró que fue muy vil lo que hizo, de usar a sus hijas como escudo para evitar consecuencias tras el beso que le dio a Jennifer Hermoso.

Luis Rubiales renunció a su cargo en la Federación Española, pero eso no ha impedido que libre las críticas en su contra, fue Marion Reimers quien lo tundió en el programa de Tercer Grado Deportivo.

Durante el programa, la analista mencionó que nunca aceptó sus culpas y se escudó con sus hijas , algo que desde su parecer, es muy bajo.

“Se aferra a uñas y dientes que lo están persiguiendo y encima de ello, no contento con lo que hizo me pareció vil, usar a sus hijas como escudo, nunca aceptó que tuvo la culpa. Si España no hubiera ganado la Copa del Mundo, todos esos problemas se quedan debajo de la alfombra”, añadió.

Después de eso, el tema de debate giró entorno a la situación de machismo que visibilizó Luis Rubiales, pues aseguraron que es muy probable que no sea el único con ese tipo de conductas en el futbol.

Luis Rubiales (RFEF / AP)

David Faitelson sobre Luis Rubiales

Por su parte, David Faitelson aseguró que el caso de Luis Rubiales puede ser un parteaguas para que se modifiquen cosas y se visibilice un problema que tiene que ver con toda la sociedad.

“Espero que puede haber un antes y un después del tema Rubiales, no lo creo. Me sigue alarmando cuanta gente cree que Rubiales hizo bien, fue bochornoso como se fue, pero al final del día qué bueno, fue el colofón perfecto que destaparon un problema que existe en la sociedad, en el futbol, yo me pregunto, ¿Cuántos más como Rubiales existirán?”, dijo.

El resto de los analistas llegaron a la conclusión de que Luis Rubiales tuvo que presentar su renuncia un día después del Mundial Femenil y no esperarse tanto tiempo.

Luis Rubiales y su renuncia

Cabe recordar, que tras varias negativas, Luis Rubiales finalmente dimitió como presidente de la Federación Española, aunque siempre se mantuvo firme en su postura de que iba a defender su inocencia.

“Defenderé mi honorabilidad. Defenderé mi inocencia. Tengo Fe en el futuro. Tengo Fe en la verdad. Gracias a todos”, escribió.

Además, lo acompañó con un comunicado en el que no aceptó su culpabilidad y renunció, puesto que no lo iban a dejar ejercer su cargo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok