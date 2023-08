Marion Reimers ha sido acusada de haber cometido plagio en su libro Pioneras este jueves 24 de agosto, por lo que han pedido cancelarla a través de redes sociales.

Marion Reimers estrenó el libro Pioneras recientemente, sin imaginar que sería acusada por Fernanda Piña Vázquez de hacer un uso indebido de su trabajo como colaboradora en la redacción de la obra.

Fernanda Piña Vázquez compartió su relato mediante una publicación en Twitter, en la que expuso la situación en la que se vio involucrada con la periodista deportiva y la ONG Somos Versus.

“Manifiesto que no estoy conforme con la mención que Marion Reimers realizó de mi trabajo en el libro. Durante el proceso de elaboración, no se me informó que este libro saldría bajo el nombre de una sola persona”, explicó.

“ En ningún momento cedí los derechos de mi trabajo ni autoricé su reproducción o manejo por parte de una editorial”, finalizó la docente y escritora.

Acusación a Marion Reimers por cometer plagio en el libro Pioneras. (Captura de Pantalla / Twitter)

Marion Reimers es señalada de ejercer violencia psicológica y laboral a colaboradora de Somos Versus

Marion Reimers no solo fue acusada de plagiar el trabajo de Fernanda Piña Vázquez para la elaboración del libro Pioneras, sino también de ejercer violencia psicológica y laboral contra ella.

La docente que colaboró entre 2019 y 2020 con Somos Versus en la recaudación de entrevistas, transcripciones y selección del material editorial para la obra, dijo lo siguiente en una publicación en redes sociales:

“Aprovecho este espacio para enunciar que abandoné la ONG Somos Versus debido a que sentí que estaba siendo víctima de violencia psicológica y laboral por parte de Marion Reimers y decidí priorizar mi salud mental en ese momento de mi vida”, sentenció.

Hasta el momento, la polémica periodista deportiva no se ha pronunciado al respecto, mientras varias personas señalan sus malos tratos en la publicación en la que se le acusa.

Marion Reimers (Mexsport)

Marion Reimers ‘se esconde’ ante las acusaciones de plagio en el libro Pioneras

Marion Reimers se mantiene en las sombras mientras es acusada de plagiar el trabajo de Fernanda Piña Vázquez en el libro Pioneras, el cual estrenó este mes de agosto.

Marion Reimers está sumergida en un problema enorme que ha dotado de confianza a otras personas para señalar la actitud que ha tomado con otros compañeros de trabajo.

