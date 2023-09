Nueva polémica hay en España que tiene que ver con Luis Rubiales, pues un futbolista celebró su gol haciendo una seña obscena como lo hiciera el ahora ex presidente de la Federación Española.

Fue en el duelo entre Cartagena y Real Zaragoza, donde el futbolista español Víctor Mollejo anotó gol y celebró tocándose sus partes íntimas.

Esto recordó a lo que hizo Luis Rubiales, quien hizo el mismo gesto en el palco del estadio luego de la victoria de España en el Mundial Femenil 2023.

El jugador del Real Zaragoza, Víctor Mollejo, ha sido muy criticado en redes sociales e incluso se mencionó que LaLiga Hypermotion (segunda división) lo denunciaría ante el Comité de Competición .

Futbolista español que festejó como Luis Rubiales pide disculpas

Después de realizar un gesto obsceno, al estilo Luis Rubiales, el futbolista español del Real Zaragoza pidió una disculpa pública.

Víctor Mollejo pidió disculpas por hacer ese gesto “que no corresponde” con su educación y asguró que no iba dirigido a nadie en especial.

“Pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por la celebración, creo que es un gesto que evidentemente no corresponde con la educación que yo tengo”, dijo.

“En frio, me arrepiento mucho y ojalá haberlo cambiado, pero quiero decir que no era significativo ni me dirigía a nadie. No es excusa, perder disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas”, agregó.

Mientras tanto, Luis Rubiales por fin dimitió como presidente de la Federación Española

El mismo día en el que Víctor Mollejo festejó al estilo Luis Rubiales, éste último por fin dimitió como presidente de la Federación Española, luego de acosar a Jennifer Hermoso.

A través de una carta publicada en sus redes, y ya no en la de la Federación Española, Luis Rubiales confirmó su dimisión, 21 días después de los deplorables actos contra Jennifer Hermoso.

“Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo”, indicó.

Luis Rubiales enfrentaría serios problemas legales, pues al ser acusado de un delito sexual, estaría inhabilitado por la FIFA, pero no solo eso, sino que podría ir al prisión de 1 a 4 años.

