Marion Reimers volvió a desatar la polémica debido a la manera a la que se dirige hacia sus compañeros de trabajo, esta vez , la víctima fue Omar Zerón en pleno programa en vivo.

Marion Reimers protagonizó una fuerte discusión con Omar Zerón mientras se encontraban analizando los encuentros de la última jornada de la UEFA Champions League, el pasado miércoles 2 de noviembre.

Zerón destacó el momento futbolístico de Erling Haaland en el análisis, sin embargo, Marion desacreditó los comentarios diciendo con sarcasmo que se le entregase el premio Puskás al ariete noruego de una vez.

“No queramos hacer polémica barata de lo que sea” replicó a las palabras de su compañera el ex periodista de TV Azteca.

“¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Y tú no te metas (refiriéndose a Ricardo Murguía, quien también se encontraba en la mesa). No me faltes al respeto y si no te gusta , no vengas” estalló Reimers.

“ Querías beca desde el inicio del programa , por qué mejor no te vas. No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno, Zerón, lo que tú digas es ley” sentenció.

Pobre Omar…

Ella sí puede decir lo que sea y desacreditar, pero que no opinen diferente porque es falta de respeto.



Bien dicho por Omar https://t.co/ehFKT66MhD — #LosJudasDeArizpe (@ArizpeMiguelZ) November 3, 2022

Marion Reimers no acepta ataque a Omar Zerón y se defiende en redes sociales

Marion Reimers no reconoció haber atacado a Omar Zerón el pasado miércoles 2 de noviembre, mientras hablaban de la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

La polémica periodista salió a redes sociales a defender su postura con Zerón, invitando a todos aquellos que hicieron comentarios en su contra por el altercado a “ir a terapia”.

“Si una mujer les despierta su ‘misoginia más profunda’ les aconsejo unas cuantas cositas: Vayan a terapia. Dejen de escupirlo por ahí, da lástima y lo peor: es peligroso. La culpa no es de la mujer, es de cómo los educaron. Por ende...Vuelvan al primer punto” finalizó.