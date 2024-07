La tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana apenas inició y ya hubo quien se reveló en su contra, pues Mario Carrillo lo acusó de dejarlo fuera de la planeación de cara al partido ante Argentina en los octavos de final de Sudáfrica 2010.

Mario Carrillo ya sabe lo que es trabajar al lado de Javier Aguirre. El actual comentarista de ESPN fue auxiliar del Vasco en la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y no dudó en declarar contra su líder en el cuerpo técnico del Tricolor.

Mario Carrillo reveló que Javier Aguirre lo dejó fuera de los entrenamientos de cara al duelo más trascendental para la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010.

Mario se quedó callado y acató la indicación de Javier Aguirre, pero se sintió relegado y más de diez años después, alzó la voz para contar su historia como auxiliar técnico del entrenador mexicano.

¿Qué dijo Mario Carrillo sobre Javier Aguirre?

Mario Carrillo reveló que Javier Aguirre lo mandó a la tribuna en una semana clave para la Selección Mexicana, pues al frente tenía a Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

“Recuerdo que esa semana él (Javier Aguirre) me separó del equipo, él reunió el equipo y me dijo: ‘Mario, tú no trabajas, voy a trabajar yo, tú te vas a la tribuna’, señaló Mario Carrillo en el programa Ahora o Nunca de ESPN.

De acuerdo a Mario Carrillo, Javier Aguirre hizo “totalmente la alineación, él me dijo: ‘hoy dirijo yo’, a mí por supuesto me incomodó porque yo era quien siempre trabajaba en la cancha y para eso me llevó, para solucionar”

“No me dejó entrar, no me dejó participar; puede participar cuando íbamos perdiendo 3-0, pero ya no tenía armas, porque él ya las había quemado desde el inicio”, puntualizó el exentrenador.

La segunda etapa de Javier Aguirre en la Selección Mexicana concluyó con la derrota ante Argentina

El final de la segunda era de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana ocurrió tras la dolorosa derrota ante Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Argentina venció a la Selección Mexicana por 3-1 con doblete de Carlos Tevez y uno más de Gonzalo Higuaín; mientras que por el Tricolor, Javier Hernández hizo el de la honra.