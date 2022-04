Contrario a lo que los fans rojiblancos desean, Marcelo Michel Leaño comandaría proyecto a largo plazo en Club Chivas.

Pese a que los resultados no se le están dando en Chivas, la directiva le daría un voto de confianza a Marcelo Michel Leaño al dejarlo al menos todo el 2022 al frente del equipo .

Y es que la cúpula del Club Deportivo Guadalajara considera que el actual DT les dará resultados a largo plazo si es que lo dejan continuar con su proyecto, según expuso El Francotirador en Récord.

No obstante, los números de Marcelito no son los mejores, de hecho, son de lo peor, pero esto no parece importar por el momento en el redil.

Estadísticas de Marcelo Michel Leaño con Club Chivas

Partidos dirigidos: 21

Victorias: 5

Empates: 8

Derrotas: 8

Marcelo Michel Leaño (Christian Chavez / Christian Chavez)

La simpatía de Marcelo Michel Leaño, argumento para su continuidad

En Club Chivas no sólo creen que Marcelo Michel Leaño tarde o temprano dará los resultados esperados, sino que además valoran su personalidad.

Y es que, según El Francotirador, Leaño es uno de esos tipos que le “ cae bien a todos” , pues suele ir por la vida “ alegrando gente” .

De modo que, como ya han dicho varios de sus jugadores en Chivas, el DT tiene un trato mucho más humano y directo que otros mentores que han salido por la puerta de atrás.

Pero es bien sabido que esto no es suficiente para sacar del naufragio a un equipo como lo es el Rebaño Sagrado, el cual tiene una gran historia que defender y honrar.

¿Se le rompió el vestidor a Marcelo Michel Leaño?

Después de que el Pollo Briseño y César Huerta se pelearán tras el partido de Chivas y Toluca, surgieron rumores en torno a que los futbolistas ya no están convencidos del discurso de Marcelo Leaño.

Toda vez que la llamada “ fuerza del afecto ” no se está viendo materializada en el grupo, ya que, tomando en cuenta diversos trascendidos, el ambiente en el seno del equipo no es el mejor.