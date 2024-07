Marcelo Bielsa está a punto de jugar la ronda de semifinales de la Copa América 2024 con la Selección de Uruguay, combinado con el que un jugador del Deportivo Toluca ha sido fundamental.

Se trata de Maxi Araújo, quien juega en la Liga MX con el Deportivo Toluca y fue considerado por Marcelo Bielsa para formar parte de la convocatoria de la Selección de Uruguay en la Copa América 2024.

Y no solo eso, pues Maxi Araújo es parte de la alineación titular con la que el equipo sudamericano se ha metido a las semifinales del torneo continental y buscará levantar el título.

Sin embargo, Marcelo Bielsa sorprendió a todos con lo que dijo del jugador del Deportivo Toluca, pues mencionó que es vulgar y está ahí por suerte.

¿Qué dijo Marcelo Bielsa de Maxi Araújo? Se fue contra el jugador del Deportivo Toluca

Marcelo Bielsa sorprendió a todos con lo que dijo de Maxi Araújo, jugador del Deportivo Toluca, en la conferencia previa a las semifinales de la Copa América 2024.

“Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte y que no creo que no pase de ahí. Yo no lo vi, me lo recomendaron”, dijo Marcelo Bielsa de Maxi Araújo.

Sin embargo, el director técnico de la Selección de Uruguay lo dijo en tono de broma, pues hasta los periodistas que estaba, en la conferencia de prensa comenzaron a reír.

MENOS MAL FUE BROMA 🤣🤣



Esto dijo Marcelo Bielsa de Maxi Araújo, jugador del Toluca.pic.twitter.com/EtLI0eWZsA — Quinto Partido (@quintopartidoof) July 10, 2024

¿A qué hora es y dónde ver el Uruguay vs Colombia por las semifinales de la Copa América 2024?

La Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa se enfrentará a la Selección de Colombia en la ronda de semifinales de la Copa América 2024.

El partido entre la Selección de Uruguay y la Selección de Colombia por las semifinales de la Copa América 2024 se jugará el miércoles 10 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Bank of America Stadium.