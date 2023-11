Y pensar que Marcelo Bielsa pudo ser el director técnico de la Selección Mexicana pero no, el grupo en el poder en la Federación Mexicana de Futbol decidió no hacerle caso al Grupo Pachuca y pusieron a Jaime Lozano. Y aquí están las consecuencias.

Marcelo Bielsa es uno de los técnicos más reconocidos en el mundo del futbol no solo por su trayectoria sino porque le acaba de ganar a Brasil, en su casa, en las eliminatorias mundialistas dirigiendo a Uruguay. Y pudo ser quien dirigiera a la Selección Mexicana en este ciclo mundialista.

Hoy, Uruguay al mando de Marcelo Bielsa dio un batacazo mundial al derrotar a Brasil y la Selección Mexicana con Jaime Lozano al frente, está en el precipicio y podría no ir a la Copa América al haber caído 2-0 ante Honduras.

¿Por qué Marcelo Bielsa no dirigió a la Selección Mexicana?

Marcelo Bielsa pudo estar al frente de la Selección Mexicana para este proceso mundialista, pero el comisionado Juan Carlos Rodríguez y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol Ivar Sisniega, le dijeron que no simplemente porque la propuesta venía del Grupo Pachuca.

A Marcela Bielsa van varias ocasiones en que la Federación Mexicana de Futbol lo tiene en cartera para dirigir a la Selección Mexicana: La primera fue en el 2010 cuando se buscaba un relevo para Hugo Sánchez y al final el elegido fue el sueco Sven Goran Eriksson, de amargos recuerdos para la afición mexicana.

Bielsa le dijo que no a México.

Para este proceso mundialista, Grupo Pachuca al mando de Jesús Martínez, ya tenía en agendada una reunión con el argentino pero los directivos de la FMF decidieron que no en un acto de prepotencia y de confrontación, por el hecho de que Grupo Pachuca es un claro antagonista a los intereses de la televisora de San Ángel.

Juan Carlos Rodríguez en Tercer Grado (Captura )

La Selección Mexicana en peligro

Si la Selección Mexicana no logra darle la vuelta a la selección de Honduras el próximo martes en el estadio Azteca, estará fuera del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, deberá jugar un repechaje para no perder la categoría y también para poder clasificar a la Copa América.

El Uruguay de Marcelo Bielsa, es segunda lugar de la eliminatoria mundialista de la Conmebol. Y pensar…

