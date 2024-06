La Selección Mexicana encaró el segundo de tres duelos de preparación de cara a la Copa América 2024 y el resultado fue desastroso: cayeron 0-4 ante Uruguay. Marcelo Bielsa habló en conferencia y le mandó un brutal dardo a Jaime Lozano.

Jaime Lozano decidió sacar una alineación alternativa para jugar contra la poderosa Uruguay de Marcelo Bielsa. El ‘Loco’ no entendió el planteamiento de Jimmy y hasta se dio tiempo para criticarlo.

Marcelo Bielsa ganó la partida ante Jaime Lozano de principio a fin. No existió más que un equipo en la cancha y las carencias del cuadro tricolor fueron exhibidas por la poderosa ofensiva sudamericana.

Facundo Pellistri y Darwin Núñez, con un triplete, comandaron la contundente victoria de la Selección de Uruguay sobre México a sólo unos días de que arranque la Copa América 2024.

¿Qué dijo Marcelo Bielsa sobre Jaime Lozano y la Selección Mexicana?

Marcelo Bielsa no entendió el porqué Jaime Lozano mandó un cuadro alternativo ante Uruguay. El partido exigía mayor seriedad y al parecer al timonel de la Selección Mexicana no le importó.

Marcelo Bielsa se sumó a los críticos de Jaime Lozano y lanzó un brutal dardo a Jaime Lozano, pues aseguró que si la Selección Mexicana “está preparándose debería de haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tiene que jugar contra Brasil; la explicación está muy clara”.

Edson Álvarez fue lo más destacado de una alineación plagada de jóvenes y con elementos como Tala Rangel, que ayer hizo su debut en la Selección Mexicana.

Es difícil pronosticar un triunfo sobre Uruguay o un resultado distinto si Jaime Lozano hubiese presentado la alineación estelar de la Selección Mexicana, pero la falta de seriedad a un partido de esa envergadura es lo que ha llenado de críticas la gestión de Jaime Lozano.

Para Bielsa es importante analizar el resultado a partir de las ausencias y así no caer en “demasiado optimismo”.

“Hay cosas que no se pueden ignorar, el lateral derecho, el central, el otro central, arquero y los delanteros, demasiadas cosas que si uno no las considera veríamos con demasiado optimismo el partido desde Uruguay y no debería de ser así”

🇲🇽 Era opinar sobre el rival, Bielsa, no sepultar al intento de DT que es Jaime Lozano y la mala broma de la selección mexicana.pic.twitter.com/s8vNam5caj — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) June 6, 2024

Marcelo Bielsa pudo ser entrenador de la Selección Mexicana

Marcelo Bielsa estuvo en el radar de la Selección Mexicana tras la salida de Gerardo Tata Martino, pero la cúpula tricolor se decantó por Diego Cocca.

La decisión resultó un fiasco si tomamos en cuenta la fugaz etapa de Diego Cocca por el banquillo tricolor.

Marcelo Bielsa presentó un proyecto que ilusionó a algunos dueños del futbol mexicano, pero sus exigencias no gustaron a un sector de los dueños y al final, se decidieron por Cocca, quien apenas dirigió siete partidos.