Manchester City vs AEK chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Manchester City vs AEK
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: FOX One
Manchester City vs AEK: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Manchester City vs AEK.
Manchester City vs AEK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Manchester City vs AEK podrá verse a través de FOX One.
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- Partido: Manchester City vs AEK
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo quedaron Manchester City y AEK en la Jornada 2 de la Champions League?
Manchester City recibió á PSG en la Jornada 2 de la Champions Leaguel.
Por su parte, AEK visitó al Shakhtar en busca de su segunda victoria en la competencia.