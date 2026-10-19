Manchester City vs AEK chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por FOX One.

  • Partido: Manchester City vs AEK
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Etihad Stadium
  • Transmisión: FOX One
Manchester City es favorito en su cancha
Manchester City es favorito en su cancha (Richard Pelham / AP Photo/Richard Pelham)

Manchester City vs AEK: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El martes 20 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Manchester City vs AEK.

Manchester City vs AEK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?

El partido Manchester City vs AEK podrá verse a través de FOX One.

  • Partido: Manchester City vs AEK
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Etihad Stadium
  • Transmisión: FOX One

¿Cómo quedaron Manchester City y AEK en la Jornada 2 de la Champions League?

Manchester City recibió á PSG en la Jornada 2 de la Champions Leaguel.

Por su parte, AEK visitó al Shakhtar en busca de su segunda victoria en la competencia.