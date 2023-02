Hay muchos rumores entorno al próximo director técnico de la Selección Mexicana, pues hay nombre precisos de los candidatos más fuertes, sin embargo no han dado a conocer la decisión.

Los nombres que más han sonado en los últimos días, es el de Nacho Ambriz, Guillermo Almada, Miguel Herrera y Diego Cocca, pero aún no se sabe al elegido.

No obstante, David Medrano no reveló nombre pero sí un detalle importante sobre el nuevo estratega, y es que no es mexicano, sino extranjero.

“El técnico de la Selección NO SERÁ MEXICANO”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Su mensaje desató varios comentarios de los fanáticos quienes mencionaron a sus favoritos, Almada es uno de los más mencionados después de que fue campeón con CF Pachuca.

“Quiero que sea Almada y siento que va a ser el inservible del Cocca”, escribió un usuario.

“Por el bien del fútbol mexicano... Guillermo Almada debe ser el el DT Cocca es un buen director técnico pero creo que el ideal es Guillermo Almada... Es nuestra única luz en un universo de completa oscuridad”, se lee en Twitter.

Quiero que sea Almada y siento que va a ser el inservible del Cocca — Alejandro Zarazua (@Alee_zaraa) February 8, 2023

Selección Mexicana y su próximo técnico

Después del fracaso en Qatar 2022, la salida del Tata Martino resultó más que necesaria. Sin embargo, aún no deciden quien tomará el mando.

Yon de Luisa aseguró durante su conferencia de prensa, que están analizando a fondo quien tomará las riendas y prefirió no adelantarse.

Incluso, no dio una fecha definida para anunciar al nuevo director técnico pues declaró que no tenían la decisión tomada y continuaban evaluando.

Selección Mexicana: ¿Diego Cocca o Guillermo Almada?

De acuerdo con los trascendidos, Diego Cocca es el que lleva la delantera para tomar las riendas de la Selección Mexicana incluso por encima de Guillermo Almada quien es el actual campeón con CF Pachuca.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok