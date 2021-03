Luka Romero, mejor conocido como el 'Messi Mexicano', señaló que integrantes de la Femexfut lo visitaron en Mallorca, lo cual le provoca alegría.

No es desconocido que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) busca convencer a Luka Romero, mejor conocido como el 'Messi Mexicano', de pertenecer a la Selección de Futbol de México; no obstante, el jugador del Mallorca siempre había manifestado su intención de jugar para Argentina.

Sin embargo, en entrevista para Goal, Luka Romero reveló que ya hubo un acercamiento con la Femexfut en Mallorca, visita que le pone muy contento por el interés que han mostrado en él.

"Sí, vinieron aquí a Mallorca, me pone contento que hayan venido de México. Fuimos a un restaurante a comer y se me explicó un poco cómo iba a estar ahí y la verdad que me pone muy contento" Luka Romero

Luka Romero quiere conocer México, pero...

Luka Romero, quien hizo historia al convertirse en el jugador más joven en debutar en La Liga con 15 años y 219 días , aseguró que no se acuerda nada de México, país en donde nació pero donde solo estuvo tres o cuatro meses.

Es por esto que al 'Messi Mexicano' le gustaría visitar México para conocer su cultura: "No me acuerdo de nada porque estuve ahí como tres o cuatro meses. Me gustaría ir allí y así conocer como es la cultura del país donde nací", agregó.

¿Quién es Luka Romero?

Luka Romero es hijo de Diego Romero, exfutbolista argentino que tuvo un paso por México de la mano de los Alacranes de Durango, entidad en donde nació el 18 de noviembre de 2004.

Vivió solo tres o cuatro meses en México y actualmente reside en España, donde milita en el Mallorca. Hizo historia al ser el más joven en debutar en Primera División, aunque ahora se encuentra jugando en la segunda división española.

Luka Romero podría optar por representar a Argentina, México o incluso España; no obstante, siempre ha manifestado su deseo de jugar con la Albiceleste, con la que ya ha participado en torneos menores.