México.- Luis Rodríguez denuncia amenazas de muerte tras el partido de la Selección de futbol de México ante su similar de Estados Unidos.

Fue en su cuenta de Instagram donde el Chaka Rodríguez denunció las amenazas de las que fue objeto en la misma red social.

El usuario que lo amenazó también criticó el desempeño que Luis Rodríguez tuvo en el citado partido, en el cual la Selección de futbol de México perdió por marcador de 2-0.

No conforme con mandarle mensajes amenazantes al Chaka Rodríguez, el usuario de igual modo intimidó a la esposa del futbolista del Club Tigres .

Asimismo, Luis Rodríguez le contestó al usuario de manera amable pese a que las amenazas fueron bastante fuertes.

Incluso el lateral de la Selección de futbol de México se mostró dispuesto a intercambiar opiniones siempre y cuando no fueran en un tono agresivo.

Además, Luis rodríguez le pidió al usuario identificado como Miguel que no se metiera con su esposa ni con su familia .

“Entiendo que mi trabajo en Selección pueda causar todo esto. No lo justifico pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa. Violar y matar son palabras muy crueles, Miguel. No nos merecemos eso y mucho menos incluir a la familia. Espero de verdad que esto quede aquí. Dios te bendiga”

Luis Rodríguez