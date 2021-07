México.- David Faitelson se ofreció para comprar los uniformes que las jugadoras de la Selección de softbol de México tiraron a la basura.

En su cuenta de Twitter, David Faitelson alzó la mano para comprar los uniformes de la Selección de softbol de México.

Además, el comentarista de ESPN propuso que, con las ganancias obtenidas, “la Federación Mexicana de Softbol les pague un buen psicólogo a sus jugadoras”

Pese a la severidad de su crítica anterior, David Faitelson reprobó los insultos xenofóbicos que se hicieron en redes sociales contra las jugadoras.

Y es que para David Faitelson, los uniformes de la Selección de softbol de México “ no tienen nada que ver con la patria ”, ya que son “simple tela y colores”.

Sin embargo, se cuestionó “qué tienen en la cabeza” las jugadoras que tiraron “a la basura un recuerdo olímpico”.

“Los uniformes son simple tela y colores. No tienen nada que ver con la patria y no se vale involucrar ningún sentido de xenofobia. Lo que si me gustaría saber es que tienen en la cabeza ==o de plano no tienen cabeza== las jugadores que tiran a la basura un recuerdo olímpico”

David Faitelson