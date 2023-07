El futuro de Jaime Lozano al frente de la Selección Mexicana depende en gran medida del resultado en la Copa Oro, pero en caso de seguir como DT, Luis Fernando Tena sería su auxiliar en el Mundial 2026.

Después de tomar a la Selección Mexicana como entrenador interino, luego del fracaso de Diego Cocca, Jaime Lozano ha caminado de manera aceptable en la Copa Oro, pero si quiere llegar al Mundial 2026, tendrá que mejorar y sobre todo, recibir más apoyo.

Rafael Puente, analista de la cadena ESPN, adelantó en Futbol Picante que, en la mente de los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, ronda el nombre del experimentado entrenador Luis Fernando Tena, para ser el auxiliar de Jaime Lozano.

Rafael Puente destacó su cercanía con Juan Carlos Rodríguez, el actual comisionado del futbol mexicano, por lo que se atrevió a señalas los planes que hay con respecto a la dirección técnica de la Selección Mexicana.

“Conozco bien a Juan Carlos Rodríguez, y en la mente de él está que el Jimmy sea el técnico de la Selección, e incluso está en la mente que sea con una asesoría del Flaco Tena, que podría ser muy interesante la combinación”, explicó Rafael Puente.

Cuestiona Rafael Puente el nivel de la Selección Mexicana

A pesar de que valora que Jaime Lozano dirija a la Selección Mexicana, Rafael Puente pidió que gane la Copa Oro, pero lo haga jugando bien. ”Lo que me gusta de Jaime Lozano es que es el técnico nacional, que se ponga a trabajar y consiga el nivel”.

Destacó a Jaime Lozano como un muchacho capacitado, “pero lo que no me convence es el futbol que está jugando el Tri. Para mi fue superior Costa Rica en el primer tiempo, ganó merecidamente, pero ese futbol no creo que le alcance para ser campeón de la Copa Oro”.

La realidad es que a la Selección Mexicana no se la ha visto jugar al nivel que puede alcanzar con su potencial, “y no estoy descalificando al Jimmy, que bueno que esté en la Selección, pero no tengo muchos argumentos para calificar su trabajo”.

Luis Fernando Tena dejaría su actual trabajo para ser auxiliar de Jaime Lozano

Luis Fernando Tena es el actual entrenador de la Selección de Guatemala, a la que llevó hasta los cuartos de final de la Copa Oro, pero fue eliminado por Jamaica. Con lo que tendría todo listo para ser el auxiliar de Jaime Lozano.

Tras quedar fuera de la competencia, Luis Fernando Tena agradeció el apoyo de la afición y se comprometió a seguir trabajando para calificar al Mundial 2026.

“Querida afición guatemalteca, agradecerles el apoyo que nos dieron durante el torneo, desde la forma en que entonaron el himno nacional en los estadios, hasta el impulso que recibimos desde Guatemala. Seguiremos trabajando en busca de darles alegría”, declaró.

